Glencore, Britishvolt'tan hisse aldı

Dünyanın en büyük madencilik ve emtia ticaret şirketlerinden biri olan Glencore Plc, İngiltere'de batarya üreticisi Britishvolt'tan hisse aldı.

Britishvolt halihazırda kuzey İngiltere'de Birleşik Krallık'ın elektrikli araçlar için batarya fabrikasını inşa ediyor.

Britishvolt'un 3 aşamalı olarak kurmakta olduğu fabrika 2027 yılının sonunda tamamlanmış olacak ve yılda 30 GWh üretim yapacak. Bu üretim kapasitesi yılda 300 bin elektrikli araca batarya sağlamak için yeterli olacak.