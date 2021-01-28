Global altın talebi 11 yılın en düşüğünde!

WGC verilerine göre global altın talebi 2020 4'ncü çeyrekte yüzde 28 azalarak 2008 Global Finansal Krizi'nden bu yana görülen en düşük seviye olan 783,4 tona indi. 2020 yılının tamamında da altın talebi 2009 yılından bu yana ilk kez 4 bin ton seviyesinin altında indi. Altın talebi yüzde 14 düşüş ile 3759,6 ton seviyesinde gerçekleşti.

Mücevher amaçlı altın talebi 4'ncü çeyrekte yüzde 13 azalarak 519,9 ton olurken, 2020 ylının tamamında bu talep yüzde 34 düşüşle 1411,6 tona indi. Dördüncü çeyrekte külçe ve sikke olarak altın talebi ise yüzde 10 arttı. Bireysel yatırım amaçlı altın talebi 2020'de yüzde 3 artışla 896,1 ton oldu.

Altın destekli borsa yatırım fonlarından dördüncü çeyrekte 130 ton çıkış yaşanırken, 2020 yılında buralardaki altın miktarı 877,1 ton arttı. Merkez bankalarının altın alımı da 2020'de keskin şekilde yavaşladı.

Dördüncü çeyrekte net 44,8 ton altın alan merkez bankalarını 2020 yılının tamamında altın alımları yüzde 59 azalarak 272,9 ton oldu. Bu altın alımının yüzde 86'sı yılının ilk yarısında yapıldı.

2020 yılında altın arzı yüzde 4 düşüşle 4633 ton oldu. Bu 2013 yılından bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.