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GM, ABD'de 4 milyar dolar yatırım yapacak

General Motors (GM), ABD'de benzinli araç üretimi için 3 tesise 4 milyar dolar yatırım yapacak.

11.06.2025 - 09:31 | | Foreks Haber
GM, ABD'de 4 milyar dolar yatırım yapacak

General Motors, elektrikli araç talebinin yavaşladığı bir ortamda benzinli araç üretimini artırmak için Michigan, Kansas ve Tennessee'deki üç ABD tesisinde önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık 4 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını söyledi.

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Şirket, 2027 yılının başlarında Michigan Orion Township'teki Orion Assembly tesisinde gazla çalışan tam boyutlu SUV ve hafif hizmet kamyonetlerinin üretimine başlayacağını açıkladı. Orion Assembly'nin daha önce önümüzdeki yıldan itibaren elektrikli kamyonlar üretmesi planlanıyordu.

Bu hamle GM'nin 2035 yılına kadar benzinle çalışan otomobil ve kamyon üretimine son verme planını sorgulatıyor. Bu karar, otomobil üreticilerine ABD'de daha fazla üretim yapmaları için baskı yapmak amacıyla ithal araçlara önemli gümrük vergileri uygulayan Beyaz Saray tarafından memnuniyetle karşılandı.

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