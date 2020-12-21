Golden Cross Nedir? Borsada Hangi Durumlar Golden Cross Sayılır?

Golden Cross; Foreks, bitcoin, altın ve hisse senedi piyasalarında yalnızca hareketli ortalamalara bakılarak yorum yapılmakta olan bir trend değişimi göstergesi olma niteliğine sahiptir.

Golden Cross Nedir?

Golden cross, teriminin Türkçe karşılığı “Altın Kesişim” olmaktadır. Bu terim kısa vadeli olan hareketli ortalamanın uzun vadeli olan hareketli ortalamayı kesmesi neticesinde ortaya çıkan bir yükseliş sinyali olarak ifade edilir.

Borsada Hangi Durumlar Golden Cross Sayılır?

Golden Cross, Hisse senedi, Bitcoin, foreks ve altın piyasalarında yalnızca hareketli durumdaki ortalamalara bakılarak yorum yapılması durumundaki bir trend değişimi göstergesidir. Golden Cross'un en fazla kullanılan göstergesi ise 50 günlük hareketli ortalamasıyla birlikte 200 günlük hareketli ortalamanın kesişmesi olarak yorumlanması söz konusudur. Piyasadan piyasaya farklılaşmak kaydıyla kullanıcılar bu rakamları fibonacci dizisi ile de güncelleyebilme olanağına sahip durumdadırlar.

Golden Cross Nasıl Yorumlanmalıdır?

Golden Cross, iki hareketli ortalamanın kesişmiş durumda olduğu bir nokta olarak yorumlanmalıdır. Genel anlamıyla fiyatların yükseliş eğilimine geçmiş olduğu yahut geçebilmesinin söz konusu olması ihtimalini gösteren, teknik bir model ve yöntem olarak kullanılmaktadır.

Golden Cross yorumlanması sırasında, kesişme durumunun gerçekleşmekte olduğu an ortaya çıkan ve son fiyatları veren kısa vadeli durumdaki hareketli ortalama verilerinin, uzun vadeli durumdaki ortalama verilerinin üzerine çıkıyor olması söz konusu ise, bu durumda yükseliş trendinin uzun süreli olması beklenmekte olup, yine genel ağırlıkla buna işaret etmesi söz konusudur.

Meydana gelen eğilimleri okuyan ve Golden Cross ile alakalı deneyime sahip olan yatırımcılar, tüm bu nedenler doğrultusunda kesişme sonrası oluşan fiyat yükselişine göre pozisyon alır. Söz konusu yükseliş trendi, fiyat yükselişinin hızını artırmasına ve hacmin yükseltilmesine neden olacaktır.

Aynı eğilim, kesişme sonrasında aşağı yönlü olarak izleniyorsa, böyle bir durumda yukarıdaki ihtimallerin tamamı, tam tersi durumda aşağı yönlü olarak izlenecektir. Böyle bir durum için kullanılan tabir ise Death Cross olmaktadır.