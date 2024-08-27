Goldman, 2025 yılı petrol tahminini düşürdü

Goldman Sachs, petrol stoklarındaki beklenmedik artışlar ve Çin'deki yavaş talebin piyasa üzerinde baskı yaratabileceğini belirterek 2025 yılı için brent petrol fiyatı ortalama tahminini ve fiyat aralığını varil başına 5 dolar düşürdü.

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Goldman Sachs, brent petrol fiyatı için aralığını varil başına 70-85 dolara ve 2025 ortalama tahminini 82 dolardan 77 dolara düşürdüğünü belirtti.

Goldman, “Piyasa potansiyel olarak OPEC'in spot dengeleri desteklediği ve oynaklığı azalttığı bir dengeden, OPEC dışı arzı stratejik olarak disipline etmeye ve uyumu desteklemeye odaklanan daha uzun vadeli bir dengeye kaydığı için OPEC'in dördüncü çeyrekte üretimi artıracağını varsayıyoruz” dedi.