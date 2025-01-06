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Goldman altın tahminini öteledi

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 2025 yılında daha az faiz indirimi yapacağı yönünde beklentiler nedeniyle, yıl sonu için 3 bin dolar olan altın tahminini daha ileri tarihe uzattı.

06.01.2025 - 09:08 | | Foreks Haber
Goldman altın tahminini öteledi

Goldman artık yıl sonuna kadar altının ons başına 3 bin dolara ulaşmasını beklemediğini, Fed'in daha az faiz indirimi yapacağı beklentisiyle tahminini 2026 ortalarına ertelediğini belirtti.

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Goldman'ın ekonomistleri Fed'den bu yıl 100 baz puanlık önceki görünümden daha düşük olan 75 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Analistler, artık yıl sonunda altının ons başına 2 bin 910 dolara ulaşacağını öngörüyor.

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