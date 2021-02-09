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09.02.2021 - 07:10 | | Foreks

Goldman Sachs büyüme tahminlerini yükseltti

Goldman Sachs, ABD ekonomisi için büyüme tahminlerini bir kez daha yükseltti..

Goldman Sachs büyüme tahminlerini yükseltti
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Yeni koronavirüs yardım paketinin büyüklüğü konusunda beklentisini 1,1 trilyon dolardan 1,5 trilyon dolar seviyesine çıkaran Goldman Sachs, 2021 yılının ikinci çeyreği için ABD ekonomisinde büyüme beklentisini de yüzde 10'dan 11'e yükseltti.

Goldman Sachs ayrıca 2021 ve 2022 yılları için GSYH büyüme tahminlerini 0,2'şer puan artırarak sırasıyla yüzde 6,8 ve 4,5 olarak ortaya koydu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ilk faiz artırımını ne zaman yapacağına yönelik beklentisini, büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize edilmesine ve ocak ayında işsizlik oranının beklentilerden daha büyük düşüş göstermesine bağlı olarak 2024'ün ikinci yarısından ilk yarısına çeken Goldman Sachs tarafından, "FOMC'nin varlık alımlarını azaltmaya 2021 yılının başlarında, ilk çeyreğinde, başlamasını bekliyoruz." açıklaması yapıldı.

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