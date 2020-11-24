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24.11.2020 - 07:40 |

Goldman Sachs petrol beklentisini açıkladı

Goldman Sachs, brent petrolde ortalama fiyatın 2021 ilk çeyrekte 47 dolar/varil olmasını bekliyor.

Goldman Sachs petrol beklentisini açıkladı
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OPEC+'nın bu ay sonunda yapacağı toplantıda üretim kısıntısının 2 milyon varil/gün azaltılması kararını en az 3 aylık bir süre için erteleme kararı almasını bekleyen Goldman Sachs, bunun etkisi ile brent petrolde ortalama fiyatın 2021 ilk çeyrekte 47 dolar/varil olacağını öngördü.

Goldman Sachs, OPEC'in üretim kısıntısını 7,7 milyon varil/günden 5,7 milyon varil/gün indirmeyi 3 ay ertelemesinin etkisi ile global petrol piyasasında ortalama 1,5 milyon varil/gün arz açığı oluşmasını ve stokların 2021 4'ncü çeyreğe kadar normalleşmesini beklediğini de vurguladı.

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