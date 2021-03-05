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05.03.2021 - 07:55 | | Foreks

Goldman Sachs petrol tahminlerini yükseltti

Goldman Sachs, ikinci ve üçüncü çeyrek için petrol fiyat tahminlerini yükseltti.

Goldman Sachs petrol tahminlerini yükseltti
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Goldman Sachs, gelecek 6 ay için OPEC+ üretimine yönelik tahminini 0,9 milyon varil/gün düşürdü ve ikinci ile üçüncü çeyrek için petrol fiyat tahminlerini yükseltti.

OPEC+'nın üretim kısıntısını Nisan ayında da devam ettirme kararı sonrasında brent petrolü için fiyat tahminlerini revize ettiklerini ifade eden Goldman Sachs, 2021 ikinci ve üçüncü çeyrek için fiyat tahminlerini 5'er dolar artırarak 75 ve 80 dolar/varil olarak belirlediklerini duyurdu.

2022 yılında ABD kayaç petrolü üretiminin 0,3 milyon varil/gün yükseleceğini tahmin eden Goldman Sachs, kayaç petrolü üreticilerinin disiplininin OPEC+'nın yavaş üretim artışının gerisinde kalmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

Goldman Sachs, brent petrolü için 2021 4'ncü çeyrek ve 2022 tahmini 75 dolar/varil olarak belirledi.

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