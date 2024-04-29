Goldman Sachs'tan ABD istihdamı tahmini

Goldman Sachs, tarım dışı istihdamın nisan ayında 275 bin arttığını tahmin ediyor. Geçtiğimiz ay istihdam 232 bin artmıştı. Piyasa beklentisi nisanda istihdamın 250 bin arttığı yönünde.

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Goldman Sachs yayınladığı raporda, "Nisan mevsimsel faktörlerindeki olumlu gelişmeyi ve normalin üzerindeki göçün devam eden desteğini yansıtıyor. Büyük veri ölçümleri karışık olmakla birlikte genel olarak sağlam veya güçlü bir istihdam artışı hızına işaret etmektedir ve işten çıkarma takibimiz işten çıkarma hızının düşük olduğunu göstermeye devam etmektedir" dedi.

Hanehalkı istihdamındaki artış ve iş gücüne katılımın %62,7'de yatay seyretmesi nedeniyle işsizlik oranının azaldığını ancak yuvarlanmış bazda değişmeyerek %3,8'de kaldığını tahmin eden Goldman Sachs, nisan ayında ortalama saatlik kazançların %0,20 arttığını tahmin ettiklerini, yıllık oranın %4,14'ten %3,95'e düşeceğini de belirtti.