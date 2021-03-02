Goldman Sachs'tan Bitcoin hamlesi

Konuya yakın bir kaynak, kuruluşun Bitcoin vadelilerde ve teslimata tabi olmayan forwardlarda müşteri işlemlerine gelecek hafta başlayacağını ifade etti.

Goldman'ın ayrıca bir Bitcoin ETF için de potansiyel araştırması yaptığı kaydedildi. Goldman Sachs'ın işlem masasını yeniden hayata geçirme planını Bitcoin'e yönelik kurumsal yatırımcı talebinin artması kapsamında aldığı kaydedildi. Goldman, Bitcoin işlem masasını 2018 yılında oluşturmuştu.

Bitcoin fiyatı haberin de desteği ile bir ara 50 bin doların üzerini yeniden test etti. Halihazırda fiyat 49071 dolar seviyelerinden işlem görüyor.