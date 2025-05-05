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Goldman Sachs'tan petrol fiyatı tahmini

OPEC+'ın arzını artırmasıyla Goldman Sachs petrol fiyatı tahminlerini düşürdü.

05.05.2025 - 09:37 | | Foreks Haber
Goldman Sachs'tan petrol fiyatı tahmini

OPEC+ cumartesi günü Haziran ayı üretimini Goldman'ın baz senaryosuna uygun olarak 411.000 varil/gün artırma kararı aldı.

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Goldman şimdi, Temmuz ayında OPEC+ üretiminin daha önce öngörülen 140.000 varil/günlük artışa kıyasla 410.000 varil/günlük nihai bir artış göstermesini bekliyor.

Brent ham petrolü için 2025 ve 2026 yılı ortalama fiyat tahminlerini 63 ve 58 dolar/varil olarak açıklamış olan Goldman Sachs, bu tahminlerini 60 dolar/varil ve 56 dolar/varil olarak revize etti.

Goldman, Batı Teksas petrolü için 2025'in geri kalanına yönelik ortalama tahminini 56 dolar/varil olarak duyururken, 2026 için beklentisini 52 dolar/varil olarak açıkladı. Önceki tahminler sırasıyla 59 dolar/varil ve 55 dolar/varildi.

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