Goldman Sachs'tan petrol fiyatı tahmini

OPEC+ cumartesi günü Haziran ayı üretimini Goldman'ın baz senaryosuna uygun olarak 411.000 varil/gün artırma kararı aldı.

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Goldman şimdi, Temmuz ayında OPEC+ üretiminin daha önce öngörülen 140.000 varil/günlük artışa kıyasla 410.000 varil/günlük nihai bir artış göstermesini bekliyor.

Brent ham petrolü için 2025 ve 2026 yılı ortalama fiyat tahminlerini 63 ve 58 dolar/varil olarak açıklamış olan Goldman Sachs, bu tahminlerini 60 dolar/varil ve 56 dolar/varil olarak revize etti.

Goldman, Batı Teksas petrolü için 2025'in geri kalanına yönelik ortalama tahminini 56 dolar/varil olarak duyururken, 2026 için beklentisini 52 dolar/varil olarak açıkladı. Önceki tahminler sırasıyla 59 dolar/varil ve 55 dolar/varildi.