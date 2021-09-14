Google'a 177 milyon dolar ceza

Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore piyasa regülatörü tarafından yapılan açıklamada, mobil işletim sistemleri ve uygulama pazarlarındaki piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla teknoloji devi Google’a 177 milyon dolar para cezası kesildiği belirtildi.

Güney Kore Adil Ticaret Komisyonunun (KFTC), Google’ın rakipleri tarafından üretilen mobil işletim sistemlerinin kullanılmasını engellediği yönündeki iddiaları araştırmak için 2016'dan beri şirketi izlediği aktarıldı.

Regülatöre göre Google, büyük anlaşmalar imzaladığı akıllı telefon üreticilerine "parçalanma karşıtı anlaşma (AFA)" imzalamalarını şart koşarak pazar rekabetini engelledi.

Söz konusu AFA anlaşması kapsamında, mobil cihaz üreticilerinin cihazlarına değiştirilmiş Android işletim sistemi sürümlerini yüklemelerine ve kendilerine ait özel Android sürümleri geliştirmelerine izin verilmiyor.

Piyasa regülatörüne göre, Google’ın bu uygulaması pazarda tekelleşmesine yol açarken, akıllı cihazlar için yeni işletim sistemleri geliştirilmesine de engel oldu.

KFTC para cezasının yanında, Google LLC, Google Asya Pasifik ve Google Kore'ye söz konusu uygulamaları sonlandırması talimatı verdi.