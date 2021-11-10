Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaGoogle'ın 2,42 milyar euroluk cezası onandı
HaberlerUzmanpara Haberleri Google'ın 2,42 milyar euroluk cezası onandı

Google'ın 2,42 milyar euroluk cezası onandı

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, teknoloji firması Google'ın alışveriş hizmetindeki karşılaştırma stratejisinin kuralları ihlal ettiğine hükmetti ve AB Komisyonu'nun şirkete uyguladığı 2,42 milyar euroluk para cezasını onadı.

10.11.2021 - 13:51 | | AA
Google'ın 2,42 milyar euroluk cezası onandı

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı yapısı içinde yer alan AB Genel Mahkemesi, ABD merkezli Google'ın AB Komisyonu'nun verdiği para cezasına karşı açtığı davayı karara bağladı.

Mahkeme, Google'ın kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini rakiplere tercih ederek hakim konumunu kötüye kullandığı yönündeki Komisyon kararına karşı açtığı davayı reddetti.

Kararda, "Genel Mahkeme, Google'a verilen 2,42 milyar euroluk cezayı onadı." ifadesi kullanıldı. Bu aşamadan sonra dosya, hukukilik denetimi için Avrupa Adalet Divanı'na götürülebiliyor.

Ceza hakkında

AB, Google'a arama motoruyla kendi alışveriş hizmetlerine avantaj sağladığı gerekçesiyle inceleme başlatmıştı. AB Komisyonu, 2017'de bir arama motoru olarak pazar hakimiyetini suistimal ettiği gerekçesiyle Google'a 2,42 milyar euroluk para cezası vermiş, arama motorundan alışveriş hizmetinde rakiplerine eşit muamelede bulunmasını talep etmişti.

Google, söz konusu cezaya karşı hukuki süreç başlatmıştı. Şirket, AB para cezasının hukuk, nitelik ve ekonomik olarak yanlış olduğunu savunuyordu.

AB'nin Google'a cezaları

AB, 2018'de Google'a Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 4,34 milyar euro para cezası vermişti.

Ayrıca AB, Google'a, 2019 yılında da "reklam hizmeti" AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası uygulamıştı.

AB, Google'a 2017-2019 yılları arasındaki dosyalarda toplam 8 milyar euronun üzerinde ceza kesmişti.

    Belediye çalışanlarının da gözaltında olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda

    Belediye çalışanlarının da gözaltında olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda

    'Macron istifa' diye bağırdı, psikiyatri servisine yatırıldı

    'Macron istifa' diye bağırdı, psikiyatri servisine yatırıldı

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    Belediye çalışanlarının da gözaltında olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda

    Belediye çalışanlarının da gözaltında olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda

    'Macron istifa' diye bağırdı, psikiyatri servisine yatırıldı

    'Macron istifa' diye bağırdı, psikiyatri servisine yatırıldı

    İsveç Başbakanı Löfven istifa etti

    İsveç Başbakanı Löfven istifa etti

    Arife öğretmeni öldürüp intihara kalkıştı! 5,5 ay sonra hayatını kaybetti

    Arife öğretmeni öldürüp intihara kalkıştı! 5,5 ay sonra hayatını kaybetti

    EBRD’den Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçiş finansmanına destek

    EBRD’den Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçiş finansmanına destek

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Belediye çalışanlarının da gözaltında olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda

    Belediye çalışanlarının da gözaltında olduğu rüşvet operasyonu şüphelileri sorguda

    Sıradaki Haber
    Tüm çalışanlar için geçerli, iş arama izni ile ilgili flaş detay

    Tüm çalışanlar için geçerli, iş arama izni ile ilgili flaş detay

    Sıradaki Haber
    Türkiye'nin yatırım haritası

    Türkiye'nin yatırım haritası

    Sıradaki Haber
    Deprem mi oldu? 10 Kasım 2021 Kandilli - AFAD son depremler listesi

    Deprem mi oldu? 10 Kasım 2021 Kandilli - AFAD son depremler listesi

    Sıradaki Haber