Gram altın 1800 lirayı aştı

Para ve emtia piyasalarında gözler Orta Doğu’daki savaşta olmaya devam ediyor. Son dönemde artan jeopolitik riskler güvenli liman talebini artırırken bu durum altın fiyatları üzerinde yukarı yönlü hareketleri beraberinde getiriyor.

Haberin Devamı

İsrail’in Gazze’ye saldırıları piyasaların odağında olurken diğer ülkelerin tutumu da önemle takip ediliyor. Öte yandan İsrail’in Gazze’ye olası kara harekatı da bölgede tansiyonu yükseltecek bir başka etken olarak öne çıkıyor.

YATIRIMCILAR KRİTİK GELİŞMEYİ BEKLİYOR

Yatırımcılar bugün açıklanacak ABD'nin üçüncü çeyrek GSYH rakamlarını ve cuma günü açıklanacak PCE fiyat endeksini bekliyor.

Metals Focus Genel Müdürü Nikos Kavalis, "ABD Merkez Bankası (Fed) açıkça daha yüksek faiz oranlarını enflasyonu dizginlemenin bir yolu olarak görüyor. ABD ekonomisi oldukça güçlü olduğu için onları bir kez daha faiz artırımından alıkoyacak hiçbir şey olmadı" dedi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Kavalis, jeopolitik olayların altın üzerindeki etkisinin, küresel yetkilileri çok agresif para ve maliye politikaları uygulamaya zorlayabilecek makro olayların veya finansal felaketlerin etkisine kıyasla genellikle kısa süreli olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

ONS ALTIN İÇİN YENİ TAHMİN

Analistler, ons altının bugün içinde 1998 dolar direncine yönelmesini bekliyor. Buranın aşılabilmesi halinde 2010-2014 dolar seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ilk destek 1976 dolarda. Buranın aşağısında ise 1963-1951 dolar aralığı güçlü destek.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI

Öte yandan bugün saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Banka piyasaların beklentisi doğrultusunda politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30 seviyesinden yüzde 35'e çıkardı.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1979 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1987 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1979 dolar, en yüksek ise 1993 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Ons altındaki ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket yurt içinde gram altın fiyatının yükselmesine neden oluyor. Bugüne 1789 liradan başlayan gram altın 1800 lira olan kritik eşiğin üzerine çıktı. 1808 liraya kadar yükselen gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Gram altında gün içerisinde en düşük 1783 lira seviyesi test edildi.