Gram altın 2200 lirayı da aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu yıl içinde faiz indirimi olacağına işaret etmesi ve piyasanın yılın ilk yarısında bir faiz indirimi olacağını fiyatlamayı sürdürmesi ons altını yeni rekora taşıdı.

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Ons altın bugün 2164 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Ons altın şu sıralarda 2159 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2144 dolar seviyesi test edildi.

7 GÜNDE YÜZDE 6’DAN FAZLA YÜKSELDİ

Ons altın son 7 günde yüzde 6,27, son 1 ayda yüzde 6,54 ve yılbaşından bu yana yüzde 4,58 yükseldi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Macquarie Emtia Strateji Ekibi Başkanı Marcus Garvey, ABD verilerindeki marjinal zayıflığın altına ralli için bir neden verdiğini, ancak hareketin büyüklüğünün orantısız bir şekilde büyük göründüğünü, muhtemelen cuma günü başlayan büyük vadeli işlem alımlarından etkilendiğini söyledi.

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Garvey, cuma günkü iş gücü piyasası verilerinin veya gelecek haftaki enflasyon verilerinin herhangi bir zayıflık göstermesi halinde teknik seviyelere göre 2.300 doların kısa vadeli hedef olacağını, ancak bunun fiyatlar düzelmeden ve konsolide olmadan önce oldukça kısa ömürlü bir olgu olacağını vurguladı.

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GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Güne 2192 liradan başlayan gram altın 2216 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 2189 lira seviyesi test edildi.