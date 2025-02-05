Gram altın 3300 lirayı aştı

Güne 2844 dolardan başlayan ons altın 2877 dolar ile tarihi rekor kırdı. Ons altında gün içerisinde en düşük 2839 dolar seviyesi test edildi.

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GRAM ALTINDA TARİHİ REKOR

Ons altının yanı sıra gram altın fiyatında da rekor seviyeler dikkat çekiyor. Güne 3286 liradan başlayan gram altın fiyatı 3324 lirayı görerek tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altında gün içerisinde en düşük 3282 lira seviyesi görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmek için acele etmediğini söylemesi yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmelerini hızlandırdı.

ALTIN İÇİN BİR SONRAKİ DÖNÜM NOKTASI

Tastylive küresel makro başkanı Ilya Spivak, “Altın için bir sonraki önemli dönüm noktası muhtemelen 3.000 dolar rakamı. Ticaret savaşı kızışırsa Çin rezerv için altın almaya devam etme konusunda daha cesaretli olabilir. Altın talebi diğer kıymetli metaller için kısmen destekleyici olmalı ancak risk iştahına olan duyarlılıkları bu metallerin düşük performans göstermesine neden oldu” dedi.

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Analistler ons altında yukarı hareketin 2883 dolara kadar devam edebileceğini ifade ediyor. Buranın aşılması halinde 2934 dolar yeni hedef olacak. Aşağıda destekler ise 2813 ve 2792 dolar seviyelerinde.

SAAT 16.15’E DİKKAT!

Bu hafta yatırımcıların radarında olan önemli ekonomik veriler arasında bugün saat 16.15’te açıklanacak olan ADP istihdam raporu ve cuma günü açıklanacak olan ve ABD ekonomisinin sağlığına daha fazla ışık tutabilecek olan tarım dışı istihdam raporu yer alıyor.