Gram altın bugün kaç lira?

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 azalışla 4 bin 107 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda 4 bin 153 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda 3 bin 332 dolar ile yükseliş gösteriyor.

Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü ABD-Çin arasında başlayacak ticaret müzakerelerine çevrilirken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimi konusunda "aceleci olunmayacağı" mesajı ve güçlü dolar görünümü, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'nin uzlaşmacı tutumunun diğer ekonomilerle de anlaşma sağlanabileceği konusunda umut verdiğini ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın değişken kararlarının yatırımcıları temkinli hareket etmeye ittiğini kaydetti.

Bununla birlikte Başkan Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında ticaret anlaşmalarının devam edeceğini söylerken, Fed'in son faiz kararını da değerlendirdi.

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Faizleri indirme konusunda çağrı yaptığı Fed Başkanı Powell ile konuşmanın "bir duvarla konuşmak gibi" olduğunu söyleyen Trump, "İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz indirdi, Çin indirdi, onun dışında herkes faiz indiriyor. 'Çok geç Powell.' Bu, onun lakabı." dedi.

Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını yinelemesiyle güçlenen dolar endeksi ise dün tekrardan 100 seviyesinin üzerine çıktı. Endeks yeni işlem gününde ise yüzde 0,1 azalışla 100,5'te bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi ile yurt dışında BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.