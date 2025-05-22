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Gram altın bugün kaç lira?

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 155 liradan işlem görüyor.

22.05.2025 - 11:33 | | AA
Gram altın bugün kaç lira?

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 4 bin 144 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, yeni güne de artışla başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 yükselişle 4 bin 155 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 883 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 403 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 değer kazanarak 3 bin 325 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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Küresel piyasalarda, ABD'deki kapsamlı vergi tasarısının ülkenin bütçe açığını artırabileceği ve mali istikrarı etkiyebileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması öngörülüyor.

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