Gram altın haftaya rekorla başladı

Piyasaların gözü kulağı çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın faiz kararında olacak. Piyasalar ise Fed’in politika faizini sabit bırakmasını bekliyor.

FED KARARI PİYASALARDA YÖNÜ BELİRLEYECEK

Kritik gelişme sonrası para ve emtia piyasalarında yön belli olacak. Fed eğer beklentiler dahilinde faizi sabit tutarsa bu durumda altın fiyatlarında pozitif yansıyabilir. Fed’in faiz artırımına devam etmesi durumunda ise piyasalarda yön değişebilir.

GRAM ALTIN GEÇEN HAFTA 1494 LİRAYI GÖRDÜ

Geçtiğimiz hafta gram altın fiyatı rekor seviyelere yükseldi. Cuma günü gram altın 1494 liraya çıkarak zirveyi gördü. Gram altın haftayı 1474 liradan kapattı.

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Haftalık bazda gram altın fiyatı yüzde 12.2 oranında kazandırdı.

ONS ALTIN GEÇEN HAFTA PRİMLENDİ

Ons altın fiyatı ise geçtiğimiz haftayı sınırlıda olsa yükselişle tamamladı. Cuma günü 1973 dolara kadar yükselen ons altın haftayı 1960 dolardan kapattın. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yüzde 0.6 oranında yükseldi.

GRAM ALTIN BUGÜN REKOR KIRDI

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı yeni haftada zirve seviyeyi test etti. Güne 1482 liradan başlayan gram altın 1497 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın şu dakikalarda 1481 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1476 lira seviyesi test edildi.

ONS ALTIN HAFİF GERİLİYOR

Haftaya 1960 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1958 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1954 dolar, en yüksek ise 1961 dolar seviyeleri görüldü.