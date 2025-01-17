Altın fiyatları yeni yıl itibarıyla yatırımcıların radarında. ABD seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından düşüş sürecine giren altın fiyatları yeniden toparlanma gösterdi. Aralık ayının ortalarına doğru yükselişe geçen altın fiyatları yeni yılın ilk iki haftasında da pozitif seyrini sürdürdü.

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Ons altın fiyatı 2700 dolar olan kritik eşiğin üzerine çıkarken, gram altın 3105 lira ile tarihi rekor kırdı. Gram altın son olarak 30 Ekim’de 3076 lira seviyesine kadar yükseliş göstermişti.

Altın fiyatlarında özellikle son günlerde yaşanan yukarı yönlü seyir ise merak konusu. Teknik göstergelere göre altında yükselişin devamı gelecek mi? Donald Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasına sayılı gün kaldı. Trump sonrası piyasaları neler bekliyor? Gram altında yeni tahminler neler?

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Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Gazze’de ateşkes ilan edildi ama İsrail’in ‘Hamas bazı maddeleri yerine getirmiyor’ diyerek Kabine toplantısını ertelemesi ve bu konunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun daha önceki açıklamaları ile örtüşmesi piyasaların kafasını karıştırdı. Bunu altın fiyatlamasında net bir şekilde görüyoruz. Şu ana kadar Hamas’ın, İsrail ile ateşkeste anlaşmaya vardığı söz konusuydu. Netanyahu bundan caymış gözüküyor. İşte bu durum altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getiriyor.

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ALTIN FİYATLARINDA ÇIKIŞ SÜRER Mİ?

Evet, İsrail’in Hamas’a karşı ve Filistin’de yapabileceği hamleler, Suriye’de atabileceği adımlar piyasaları tedirgin ediyor. Donald Trump’ın da koltuğa oturmasına sayılı günler kaldı. 20 Ocak’ta koltuğa oturacağı yemin töreni sonrası orada yapacağı açıklamalar da belirsizliği beraberinde getiriyor.

PİYASALARDA GÖZLER TRUMP’A ÇEVRİLDİ

Donald Trump’ın göreve gelmesi sonrası gerek Suriye konusu gerek Rusya konusu, Çin ile ticaret savaşlarına ilişkin yapacağı her açıklama piyasada etkisini gösterecektir.

‘HER AN YUKARI HAREKETİ GÖREBİLİRİZ’

Ons fiyatlamasında 2700 dolar seviyesi daha önceki hedef değerdi. Bunun biraz daha altındaki fiyatlamalar bize şunu gösteriyor: Ons altında her an yukarı yönlü hareketi beraberinde görebiliriz.

2 GELİŞME PİYASANIN RADARINDA!

ABD’deki enflasyon verisi sonrası piyasalarda iyimserlik ve pozitif fiyatlamayı gördük. Piyasa Fed’in temmuz ayına kadar faiz indirebileceğini yüzde 100 fiyatlıyor. Hisse senedi ve ons altındaki hareketliliğin başlıca nedeni Fed’dir. Bir diğer ise İsrail’in Hamas’ın anlaşmaya uymadığını ifade ederek Kabine toplantısını askıya almasıdır. Bu iki gelişme fiyatlamalar içerisinde yer alıyor.

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Donald Trump’ın başa geldikten sonra açıklayacağı gümrük tarifeleri, Çin, Suriye ve Ukrayna konusundaki politikalar, İsrail ile yapacağı görüşmeler fiyatlamalar içerisinde önemli olacaktır. Ons altında yüksek ama yatay bir görünüm söz konusu, güçlenen bir dolar endeksini görüyoruz. Burada kritik eşik 109.70’in geçilmesidir. Eğer bu seviyeyi geçerse dolarda ciddi bir değerlenme söz konusu olacaktır. Bu da içeride dolar/TL’nin yükselişinin başlıca nedenlerinden bir tanesidir.

GRAM ALTIN İÇİN HEDEF VERİLDİ: ‘KISA VADEDE GÖREBİLİRİZ’

Gram altında doların güçlü duruşu sonrasında 3100 hedefi ve üzerindeki fiyatlamaları görmemiz çok kısa vadede söz konusu olacaktır.

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Bundan sonraki hedef ise gram altın tarafında 3300-3500 TL bandı olacaktır. Kısa vade içerisinde bu seviyeleri görmemiz mümkün. Dolar endeksi ve euro/dolar paritesi burada yakın takip etmemiz gereken iki göstergedir.

BU YATIRIM ARAÇLARINA DİKKAT: RİSKİ DAĞITMAK AÇISINDAN ÖNEMLİ OLACAK

Bununla birlikte altın sertifikası gibi altına dayalı enstrümanlara yatırım yapmak mantıklı olabilir. Süreç içerisinde riskleri dağıtmak, getirileri maksimize etmek açısından önemli olacaktır. Darphane Altın Sertifikası ve fonlar yatırımcıların portföy çeşitlendirmesi anlamında önemli olacaktır. Fiziki altın almak isteyenler de bu süreçte portföylerini çeşitlendirebilirler. Şu anda genel olarak portföylerde ağırlık sırasıyla mevduat faizi, altın ve bir kısım ise hisse senetlerinde bulunmaya devam ediyor.”