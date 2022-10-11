Gram altın kritik seviyenin altında

Geçtiğimiz hafta başında mart ayından bu yana en hızlı yükselişini gösteren ons altın çarşamba gününden sonra dolar endeksinin yükselişe geçmesiyle birlikte baskı altında kalmıştı. Cuma günü ise kritik ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında ons altında sert düşüş görüldü.

ALTIN FİYATLARINDA ‘ABD’ ETKİSİ

Geçtiğimiz hafta ABD’de tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin arttı. Piyasa beklentisi ise artışın 250 bin olacağı yönündeydi.

Özellikle iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve enflasyondaki seyir Fed’in para politikası üzerinde önemli rol oynuyor. Fed enflasyonla mücadele edebilmek için agresif faiz artırımına yönelirken, bir yandan da ekonomiyi resesyona sürüklememeye çalışıyor. Kritik tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle birlikte Fed’in sıkı para politikasını sürdüreceği beklentileri kuvvetlendi. Bu durum altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

GRAM ALTIN 1000 LİRANIN, ONS ALTIN 1700 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Kritik gelişme sonrası geçtiğimiz hafta cuma günü ons altın 1700 doların, gram altın ise 1000 liranın altını gördü. Yeni haftada ise altın fiyatlarında baskı sürüyor.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününe 1695 dolardan başlayan ons altın 1665 dolara kadar geriledikten sonra 1668 dolardan kapandı.

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Bugüne 1668 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 1671 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1661 dolar, en yüksek ise 1673 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Haftaya 1013 liradan başlayan gram altın 1000 lira olan kritik seviyenin altına sarkarak 995 liraya kadar geriledi. Gram altın günü 996 liradan kapattı.

Bugüne 996 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükseliş göstererek 999 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 992 lira, en yüksek ise 1000 lira seviyeleri test edildi.