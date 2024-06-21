Gram altın kritik seviyeye dayandı! Yükselişin nedeni belli oldu

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’de olmaya devam ediyor. ABD’de son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte piyasalarda beklentiler değişti.

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Fed geçtiğimiz haftalarda faiz oranlarını sabit tutarak piyasalara şahin mesajlar verse de piyasalarda yeniden faiz indirimi beklentileri şekillenmeye başladı.

ESKİ FED YETKİLİSİNDEN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI

Eski St. Louis Merkez Bankası Başkanı James Bullard, ABD'nin para politikasındaki gevşeme hızının yavaş olmasını beklediğini ancak son enflasyon verilerinin Eylül ayında faiz indirimi için umut uyandırdığını söyledi.

ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Ons altın fiyatı geçtiğimiz gün 2365 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altındaki sert hareket yurt içinde gram altın fiyatının yükselmesine yol açtı. Dolar/TL ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle birlikte dün gram altın 2498 lirayı test etti. Böylelikle gram altın 2500 lira olan kritik eşiğe dayandı.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 2360 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 2356 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2355 dolar, en yüksek ise 2365 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2489 liradan başlayan gram altın 2499 liraya kadar yükselerek 2500 lira olan psikolojik sınıra yaklaştı. Gram altın şu dakikalarda 2490 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2482 lira seviyesi test edildi.