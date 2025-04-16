Gram altın kritik seviyeyi aştı
ABD ile Çin arasında yaşanan tarife restleşmeleri, küresel ticarete ilişkin endişeler güvenli liman altına olan talebi artırıyor. Bugün ons altın fiyatı tarihi rekor kırarken, gram altın da kritik eşiği aştı. İşte detaylar...
Altın fiyatlarında rekor denemeleri sürüyor. Altın, ABD Başkanı Donald Trump’ın kritik minerallerle ilgili bir soruşturma başlatmasıyla yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi sonucu ons başına 3.317 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
GRAM ALTIN DA SERT YÜKSELDİ
Yurt içinde gram altın fiyatı ons altındaki yükselişe bağlı olarak 4.000 TL olan kritik eşiğin üzerine çıktı. Güne 3.956 liradan başlayan gram altın 4.066 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altında gün içerisinde en düşük 3.956 TL seviyesi görüldü.
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ALTINDA YENİ TAHMİN
Külçe altın, bu yıl küresel resesyon endişeleri ve tırmanan ticaret savaşı nedeniyle yüzde 20’den fazla yükselerek yıl boyunca rekorlar kırdı. Goldman Sachs da dahil olmak üzere önde gelen bankalar, ons altının 2026 ortasına kadar 4 bin dolar seviyesine yükseleceğini öngörüyor. Piyasada bu yıl en az üç faiz indirimi yapılacağına dair beklentiler de altına olan ilgiyi artırıyor.