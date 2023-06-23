Gram altın rekor kırdı

Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi sabit tutması, ardından bu yıl içinde bir faiz indirimi olmayacağının açıklanmasının ardından altın fiyatları baskı altında kalmıştı.

Özellikle ons altındaki aşağı yönlü seyrin etkisiyle bu hafta gram altın 1450 lira civarına kadar gerilemişti. Ancak dün piyasalarda rüzgar tersine döndü.

MERKEZ BANKASI 2 YIL 3 AY SONRA FAİZ ARTIRDI

Geçtiğimiz gün piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararındaydı. Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki ilk toplantıda Merkez Bankası politika faizini 650 baz puan artırdı.

Banka yüzde 8.5 olan politika faizini yüzde 15 seviyesine çıkardı. Piyasalarda beklenti faizin yüzde 20 seviyesine çıkarılması yönündeydi.

GRAM ALTIN 1500 LİRAYI AŞTI

Beklentilerin altında açıklanan faiz kararı sonrasında yurt içinde piyasalar hareketlendi. Döviz kurlarındaki hareketlenmenin etkisiyle birlikte gram altın 1500 lira seviyesini aştı.

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Geçtiğimiz güne 1464 liradan başlayan gram altın 1531 liraya kadar yükselerek rekor kırmıştı. Gram altın günü 1530 liradan kapattı.

GRAM ALTINDA BUGÜN YENİ REKOR

Haftanın son işlem gününe 1530 liradan başlayan gram altın 1567 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. Gram altın şu dakikalarda 1552 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 1526 lira seviyesi test edildi.

ONS ALTIN 3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1932 dolardan başlayan ons altın 1912 dolara kadar gerileyerek 3 ayın dibini gördü. Ons altın günü 1913 dolardan kapattı.

Bugün 1913 dolardan açılan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1918 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1910 dolar, en yüksek ise 1919 dolar seviyeleri görüldü.