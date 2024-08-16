Gram altın rekor kırdı

Küresel piyasalarda ABD’de açıklanan perakende satışlar ve işsizlik maaşı başvuruları verileri sonrası swap yatırımcıları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024’te 100 baz puandan daha az faiz indireceğini fiyatlamaya başladı.

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Yatırımcılar eylül, kasım ve aralık aylarında 25’er baz puanlık üç indirimi fiyatlıyor.

ALTINDA REKOR GELDİ

Haftanın son işlem gününe 2456 dolardan başlayan ons altın 2498 dolar ile tüm zamanların zirvesini test etti. Ons altında gün içerisinde en düşük 2450 dolar seviyesi test edildi.

Güne 2656 liradan başlayan gram altın 2707 lira seviyesine kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. Gram altın şu sıralarda 2704 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2652 lira seviyesi görüldü.