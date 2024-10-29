Gram altın rekor kırdı

Küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta ortasında tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Piyasalar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine başlaması ve Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle son zamanlarda sert yükseliş göstermişti.

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Yeni haftanın ilk işlem gününde ise ons ve gram altında bir miktar gerileme görüldü.

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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Ons altın güne 2742 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2739 dolar, en yüksek 2757 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralarda ise 2751 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA REKOR!

Gram altın güne 3023 liradan başladı. Gram altın bugün 3040 lira ile rekor kırdı. Gün içinde en düşük 3020 lira, en yüksek ise 3040 lira seviyesi görüldü. Şu sıralarda 3033 liradan işlem görüyor.

YURT İÇİ PİYASALAR BUGÜN KAPALI

Öte yandan yurt içinde piyasalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kapalı olacak.