Gram altın rekor kırdı

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırının yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesi ons altını 22 Nisan'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkardı. Gram altın ise tarihi zirveyi test etti.

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GRAM ALTINDA REKOR!

Ons altın 3444 doları görerek 22 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Şu sıralarda ons altın 3422 dolardan işlem görüyor.

Gram altın ise 4373 TL seviyesine çıkarak tarihi zirvesini gördü. Altının gramı şu sıralarda ise 4338 TL'den alıcı buluyor.

Auckland merkezli bağımsız bir piyasa analisti olan Tina Teng, “Olay nedeniyle küresel piyasalarda riskten kaçış havası hakim oldu” dedi.

KCM Trade'in baş piyasa analisti Tim Waterer, "Orta Doğu'daki çatışmalarda yaşanan bu son artış, şimdilik ticaret müzakerelerine odaklanılmasını engelledi ve yatırımcılar buna karşılık olarak güvenli liman varlıklarına yöneldi" dedi.

Waterer, “Altın, hava saldırıları haberiyle 3400 dolar civarındaki direnci aştı ve tırmanış devam ederse daha fazla yükseliş olabilir” dedi. Analistler 3450 dolar direncinin test edilmesini bekliyor.