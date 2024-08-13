Gram altın rekordan döndü

Orta Doğu’da İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimlerin yeni savaş riski taşıması altın fiyatlarını yukarı yöne taşıyor. İran'ın geçen ay Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen suikast sonrası İsrail'e yapacağı olası misilleme bölgesel savaşa yol açabilir.

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ONS ALTIN HAREKETLENDİ

Geçtiğimiz gün ons altın 2473 dolar seviyesine kadar yükselerek önemli bir artış kaydetti. Ons altın günü 2472 dolardan tamamladı.

GRAM ALTIN DÜN REKOR KIRDI

Ons altın fiyatında yaşanan sert hareketlerle birlikte geçtiğimiz gün gram altın rekor kırdı. Dün gram altın 2671 lira seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini gördü. Gram altın günü 2669 liradan kapattı.

GÖZLER ABD ENFLASYONUNDA

Bu hafta yatırımcıların gözü kulağı çarşamba günü ABD’de açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon rakamlarında olacak. Temmuz ayında yıllık enflasyonun yüzde 3 civarında gelmesi bekleniyor.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2472 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2463 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2458 dolar, en yüksek ise 2477 dolar seviyeleri görüldü.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güne 2669 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2658 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2645 lira, en yüksek ise 2670 lira seviyeleri test edildi.