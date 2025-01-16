Gram altın rekor kırdı

Para ve emtia piyasalarında gözler dün ABD’de açıklanan aralık ayı enflasyon verisindeydi. ABD’de enflasyon aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 2,9 ile beklentilere paralel geldi.

Haberin Devamı

ÇEKİRDEK ENFLASYONDA YAVAŞLAMA

Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon ölçümünde en dikkat ettiği çekirdek enflasyonda ise yavaşlama meydana geldi. Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon aralıkta yüzde 0.2 oranında yükseldi. Çekirdek enflasyon aralıktan önceki 4 ayda üst üste yüzde 0.3 oranında artış göstermişti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD’de çekirdek enflasyonda görülen yavaşlama Fed’in faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi.

GÖZLER GAZZE’DE!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında 15 aydır devam eden çatışmaların ardından anlaşma sağlandığını duyurdu.

Donald Trump açıklamasında, "Orta Doğu'da esirler konusunda (Gazze'de ateşkes) anlaşma sağlandı. Kısa sürede serbest kalacaklar, teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Özellikle Orta Doğu’da yaşanan çatışmalar son dönemde jeopolitik riskleri artırırken bu durum güvenli liman altın fiyatları üzerinde etkili oluyordu.

ONS ALTIN 2700 DOLARIN ÜZERİNİ GÖRDÜ

Güne 2696 dolardan başlayan ons altın şu sıralarda yükselerek 2705 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2690 dolar, en yüksek ise 2705 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEDE

Yurt içinde gram altın fiyatı bugün 3084 lira ile tarihi rekor kırdı. Zirve seviyeyi gördükten sonra gram altın şu sıralarda 3083 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 3069 lira seviyesi görüldü.