Gram altın yeniden rekor kırdı

Geçtiğimiz hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artmasıyla birlikte ons altın fiyatı düşüşe geçmişti. ABD’de istihdam piyasasında durgunluk olmadığını gösteren kritik veri sonrasında piyasalar hareketlendi.

Piyasalar 14 Haziran'da açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını merakla bekliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Fed’in bu ayki faiz toplantısında büyük ölçüde faizlerin pas geçileceği tahmin ediliyor. Ancak ABD’den gelen her bir veri piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor.

ONS ALTIN HAFTANIN İLK GÜNÜ YÜKSELİŞE GEÇTİ

Geçen hafta cuma günü 1947 dolara kadar gerileyen ons altın yeni haftanın ilk işlem gününde 1938 dolara kadar düştü. Gün içi dip seviyeyi gördükten sonra yükselişe geçen ons altın 1964 dolara kadar çıktıktan sonra 1961 dolardan kapandı.

ONS ALTIN BUGÜN HAFİF GERİLİYOR

Bugüne 1961 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 1958 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1957 dolar, en yüksek ise 1964 dolar seviyeleri görüldü.

DÜN GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Haftaya 1315 liradan başlayan gram altın 1342 liraya kadar yükseldikten sonra 1340 liradan günü tamamladı.

GRAM ALTINDA TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİ

Haftanın ikinci işlem gününde gram altın fiyatı yeni rekora imza attı. Güne 1340 liradan başlayan gram altın 1368 liraya yükselerek tarihi zirveyi gördü. Gram altın şu dakikalarda 1353 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 1338 lira seviyesi test edildi.