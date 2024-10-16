Gram altın yeniden rekor kırdı

Fed üyelerinden gelen mesajlar, ABD ekonomisine ilişkin veriler piyasalarda yönü tayin etmeye devam ediyor. Eylül ayında Fed’in 50 baz puanlık sürpriz faiz indirimi sonrası piyasalar ilerleyen süreçte faizlerin hızlı düşürülmeyeceğini fiyatlamaya başlamıştı.

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Fed üyelerinden de faiz indirimi konusunda dikkatli olunması gerektiğine dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Enflasyonda artış olduğunu ve ABD ekonomisi ile iş gücü piyasasının daha önce düşünülenden daha güçlü olduğunu gösteren son verilere atıfta bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, pazartesi günü faiz indirimleri konusunda "daha fazla dikkatli olunması" çağrısı yaptı.

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Öte yandan Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD’de istihdamın ve büyümenin sağlam kalacağını söyledi.

ALTIN FİYATLARI HAREKETLENDİ! GRAM ALTINDA REKOR

Ons altın fiyatı haftanın üçüncü işlem gününe 2662 dolardan başladıktan sonra şu dakikalarda yükselerek 2674 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2658 dolar, en yüksek ise 2682 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2927 liradan başlayan gram altın 2952 lira seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altında gün içerisinde en düşük 2913 lira seviyesi test edildi.