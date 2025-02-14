Gram altın yeniden rekor kırdı

Donald Trump'ın küresel bir ticaret savaşı endişelerini körükleyen adımları ons altını yedinci haftalık kazancını elde etmeye yönlendiriyor.

Haberin Devamı

Bununla birlikte çarşamba ve perşembe günü ABD'de açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl faiz indirimine gitmeyebileceği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

ONS ALTIN REKORA YAKIN

Bu hafta 2942 dolar ile tarihi rekor seviyeyi test eden ons altın bugün 2938 dolara kadar yükseldi. Ons altında gün içerisinde en düşük 2923 dolar seviyesi test edildi.

GRAM ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Ons altındaki sert yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının rekor kırmasına yol açıyor. Güne 3398 liradan başlayan gram altın 3422 lira ile tarihi rekor kırdı. Gram altın en son salı günü 3400 lira eşiğini geçmişti.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Kedia Commodities'in Direktörü Ajay Kedia, bu hafta altın fiyatlarını tetikleyen en önemli unsurun, Trump'ın tarife savaşı endişeleri yaratan ve küresel ekonomileri etkileyebilecek olan karşılıklı gümrük vergileri uygulama açıklaması olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Kedia, piyasanın biraz aşırı alım yaptığını ve bu alımların fiyat 3.000 dolar seviyesine yaklaştıktan sonra bazı teknik kar realizasyonları yaratabileceğini söyledi.

Analistler, ons altının yeni rekor seviyeleri deneyebilmesi için ilk direnç olarak 2939 doları gösteriyor. Buranın aşılması halinde 2971 dolara kadar bir hareketin olabileceği ifade ediliyor. Destekler ise 2919 ve 2899 dolar seviyelerinde.