Gram altında rekor serisi sürüyor

Piyasalar yeni haftaya oldukça hızlı başladı. OPEC+ üyesi ülkelerin mayıs ayından itibaren petrol üretimini günlük 1.16 milyon varil kısma kararı almasının ardından petrol fiyatlarında büyük yükselişler görülmüştü.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş enerji maliyetlerini yükselteceğinden dolayı ABD’de enflasyon oranlarını yukarıya taşıyacağı beklentileri kuvvetlenmişti. Buna karşın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayında 25 baz puan faiz artışına gidebileceği fiyatlanmıştı.

ABD VERİLERİ SONRASI PİYASALARDA SERT HAREKET

Ancak dün itibarıyla piyasalar Fed’in mayıs ayında faiz artırma ihtimalini daha düşük fiyatlamaya başladı. Akşamüzerine doğru ise ABD’de açık iş sayısı ve fabrika siparişleri verileri açıklandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD’de açık iş sayısı 2021 yılından beri ilk kez 10 milyonun altına geriledi. Fabrika siparişleri ise piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş göstererek -0.7 olarak açıklandı. Piyasalarda beklenti -0.5 olması yönündeydi. Kritik veriler sonrasında altın piyasasında yükseliş hız kazandı.

ONS ALTIN 1 YILIN ZİRVESİNDE

Geçtiğimiz güne 1984 dolardan başlayan ons altın ABD verileri sonrası 2000 dolar olan kritik eşiğin üzerine çıktı. 2025 dolara kadar yükselen ons altın son 1 yılın zirvesini gördü. Ons altın günü 1977 dolardan kapattı.

Bugüne 2020 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükseliş göstererek 2023 liradan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2019 dolar, en yüksek ise 2028 dolar seviyeleri test edildi. Böylelikle ons altın 1 yılın zirve seviyesinde kalmaya devam ediyor.

GRAM ALTINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz güne 1224 liradan başlayan gram altın 1252 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. Gram altın günü 1248 liradan tamamladı.

Haftanın üçüncü işlem gününe 1248 liradan başlayan gram altın 1255 lirayı görerek rekor serisini sürdürdü. Gram altında gün içerisinde en düşük 1247 lira seviyesi görüldü.