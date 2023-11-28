Gram altında rekor serisi sürüyor

Kasım ayının ortalarından bu yana sert yükseliş gösteren altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçen haftalarda ABD’de enflasyon rakamlarının aylık ve yıllık bazda gerilemesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler değişti.

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ABD’de enflasyonun gerilemesiyle birlikte Fed’in bu yıl bir faiz artırımına gitmeyeceği beklentileri kuvvetlendi. Hatta bazı kurumlar Fed’in mayıs ayında bir faiz indirimine gidebileceğini öngördü.

DEV BANKADAN FAİZ İNDİRİMİ ÖNGÖRÜSÜ

Deutsche Bank ekonomistleri pazartesi günü yaptığı tahminde gelecek yılın ilk yarısında hafif bir ABD resesyonunun gelmesiyle birlikte Fed'in piyasaların şu anda fiyatlandırdığından daha sert bir şekilde faiz indirimine gideceğini öngördü.

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Deutsche Bank ekonomistleri görünüm raporunda 2024'te faiz indirimlerinin 175 baz puan olacağını öngördü.

ONS ALTIN 6.5 AYIN ZİRVESİNDE

Haftanın ilk işlem gününe 2006 dolardan başlayan ons altın 2018 dolar seviyesine kadar yükselerek 16 Mayıs 2023 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Ons altın günü 2014 dolardan kapattı.

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Bugüne 2014 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda sakin seyrederek 2013 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2012 dolar, en yüksek ise 2018 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Haftaya 1859 liradan başlayan gram altın 1875 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altın günü 1869 liradan kapattı.

Bugüne 1871 liradan başlayan gram altın 1877 liraya kadar yükselerek tarihi rekor kırdı. Gram altın şu dakikalarda 1872 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1868 lira seviyesi test edildi.