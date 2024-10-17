Gram altında rekor serisi sürüyor

Ons altın tarihi zirvelerine yakın işlem görmeyi sürdürüyor. Dün 2685 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın bugün 2678 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2673 dolar, en yüksek ise 2685 dolar seviyeleri test edildi.

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Analistler 2677 doların üzerinde kalındığı sürece 2701 doların hedeflenebileceğini belirtiyor.

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Yaşanacak bir geri çekilmede destek 2659 dolar. Bu destek kırılmadıkça yükseliş trendinin korunacağı vurgulanıyor.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Geçtiğimiz gün 2952 lira seviyesine kadar yükselen gram altın rekor kırmıştı. Bugün gram altın 2953 lirayı görerek rekor tazeledi. Şu sıralarda gram altın 2941 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2926 lira seviyesi test edildi.