Gram altında rekor üstüne rekor

Yurt içi piyasalarda altın yatırımcıları fiyatlardaki değişimi merakla takip ediyor. Bu hafta genelinde gram altında yaşanan sert artış dikkat çekti.

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14 Haziran tarihinde gerçekleşecek ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde ons altın sakin bir seyir izlerken, gram altın döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin etkisiyle birlikte rekor seviyeleri test ediyor.

MERKEZ BANKASI’NA İLK KEZ KADIN BAŞKAN

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atanırken, Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na getirildi.

Yurt dışında önemli bir finans kariyerine sahip olan Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası tarihindeki ilk kadın başkan oldu.

GRAM ALTIN DÜN 1480 LİRAYI GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1450 liradan başlayan gram altın 1480 lirayı görerek rekor kırmıştı. Gram altın günü 1460 liradan kapattı.

GRAM ALTIN BUGÜN YENİ ZİRVEYİ TEST ETTİ

Haftanın son işlem gününe 1460 liradan başlayan gram altın 1494 liraya yükselerek yeni rekor kırdı. Gram altın şu dakikalarda 1481 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 1459 lira seviyesi test edildi.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Cuma gününe 1965 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 1961 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1960 dolar, en yüksek ise 1966 dolar seviyeleri görüldü.