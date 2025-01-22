Gram altında rekor üstüne rekor

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin getirdiği güvenli liman talebinin ve ABD dolarındaki zayıflığın desteğiyle 11 haftanın zirvesine tırmandı.

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Güne 2742 dolardan başlayan ons altın 2763 dolar seviyesine kadar yükseliş gösterdi. Ons altında gün içerisinde en düşük 2741 dolar seviyesi test edildi.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Ons altındaki sert hareketler yurt içinde gram altının rekor kırmasına neden oluyor. Dün 3145 lira seviyesine kadar yükselen gram altın bugün yeni bir rekor kırdı. 3167 lira seviyesine kadar yükselen gram altın tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altında gün içerisinde en düşük 3138 lira seviyesi görüldü.