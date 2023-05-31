Gram altında tarihi rekor

ABD’de borç limiti görüşmelerinde prensipte anlaşmaya varılması, dolar endeksinin 2.5 ayın zirvesini gördükten sonra gerilemesi ons altın fiyatına destek verdi.

Küresel piyasalarda gözler ABD borç limiti görüşmelerindeydi. Hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden, borç limiti konusunda Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile prensipte anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

ONS ALTIN 2.5 AYIN DİBİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz gün dolar endeksinin 104.500 seviyesinin üzerine çıkarak 2.5 ayın zirvesine çıkması, ABD borç limiti krizinin çözülmesi sonrası yatırımcıların hisse piyasalarına yönelmesi ile birlikte ons altın fiyatında düşüş görülmüştü. Ons altın dün 1932 dolara kadar gerileyerek 2.5 ayın dibini gördü.

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Dün dolar endeksinin zirve seviyeden dönmesinin ardından ons altın fiyatı 1963 dolara kadar yükseldi. Ons altın günü 1959 dolardan kapattı.

ONS ALTINDA BUGÜN SON DURUM NE?

Çarşamba gününe 1959 dolardan başlayan ons altın sabah erken saatlerde yükseliş gösterdikten sonra şu dakikalarda düşüşe yöneldi. Ons altın 1956 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1953 dolar, en yüksek ise 1965 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN TARİHİ REKOR KIRDI

Geçtiğimiz güne 1255 liradan başlayan gram altın 1291 liraya kadar yükselmişti.

Bugün 1289 liradan açılan gram altın 1322 liraya kadar yükselerek tarihi rekor seviyeyi gördü. Gram altın şu dakikalarda 1301 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1288 lira seviyesi test edildi.