Gram altında tarihi rekor

ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gelmesiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gidebileceği ihtimalleri kuvvetlendi. Bu durum altın fiyatlarının sert yükselmesine yol açtı.

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Öte yandan eski ABD başkanı Donald Trump’a yönelik yapılan suikast girişimi de ABD’de siyasi belirsizlikleri artırdı. Bu gelişmeyle birlikte güvenli liman altına talep arttı.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR

Ons altın fiyatı bugün 2482 dolar ile tarihi rekor kırdı. Şu sıralarda ons altın 2473 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2461 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2623 liradan başlayan gram altın 2639 lira ile rekor kırdı. Gram altın şu dakikalarda 2632 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2612 lira seviyesi test edildi.