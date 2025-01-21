Gram altında tarihi rekor

Para ve emtia piyasalarında gözler Donald Trump’ın ABD Başkanlık görevini devralmasının ardından yaptığı açıklamalardaydı. Özellikle ABD’nin komşu ülkelere ek gümrük tarifesi uygulanacağının açıklanmasının ardından altın fiyatları yükseliş gösterdi.

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Trump ayrıca ABD'ye yapılan tüm yabancı ithalatlara hala evrensel bir tarife uygulamayı düşündüğünü belirtti, ancak "henüz buna hazır olmadığını" söyledi.

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Bu gelişmeler ticaret savaşlarının tetiklenebileceğine yönelik endişeleri tırmandırdı. Altın fiyatları Trump’ın açıklamaları sonrasında yükselişe geçti.

ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Güne 2709 dolardan başlayan ons altın 2732 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda ons altın 2720 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 2702 dolar seviyesi test edildi.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Güne 3099 liradan başlayan gram altın 3129 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altında gün içerisinde en düşük 3092 lira seviyesi görüldü.