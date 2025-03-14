Gram altında tarihi rekor

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında artan belirsizlik ve ABD'nin yeni gümrük vergisi politikasının olası sonuçlarına ilişkin endişelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

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ONS ALTIN DÜN SERT YÜKSELDİ

Geçtiğimiz gün ons altın fiyatı 2933 dolar seviyelerinden yukarı yönlü seyrederek 2989 dolara kadar yükseldi. Ons altındaki bu yükseliş yurt içinde gram altın fiyatının rekor kırmasına yol açtı.

Bugüne 2988 dolardan başlayan ons altın 3000 doların üzerine çıkarak tüm zamanların zirvesini test etti. Ons altında gün içerisinde en düşük 2980 dolar seviyesi test edildi.

GRAM ALTINDA REKOR ÜSTÜNE REKOR

Dün 3452 liradan açılan gram altın fiyatı 3518 lira ile rekor kırarak 3500 lira olan kritik eşiğin de üzerine çıkmış oldu.

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Haftanın son işlem gününe 3518 liradan başlaya gram altın 3539 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altında gün içerisinde en düşük 3514 lira seviyesi görüldü.

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ANALİSTLERDEN ÇARPICI ALTIN TAHMİNİ

Analistler, ABD Başkanı Trump'ın agresif gümrük vergisi politikasının sonuçlarına ilişkin endişelerin yanında, jeopolitik ve ekonomik gerginliklerin ortasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını gevşeteceği yönündeki beklentilerin de güvenli bir liman olarak altına olan talebi artırdığını ifade etti.

Bu arada, bazı analistler de Ukrayna'daki savaşta ateşkes sağlama çabalarında ilerleme kaydedilememesinin ardından finans piyasalarında güvenli limanlara talebin arttığını da belirterek, jeopolitik belirsizlik ortamında devam eden merkez bankası alımlarının da altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini değerlendiriyor.