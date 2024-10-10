Gram altında tarihi rekor sonrası serbest düşüş! Nedeni belli oldu

Orta Doğu’daki gerilimler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında agresif faiz indirimine gitmesinin ardından tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatlarında yön değişti. Eylül sonu itibarıyla altında düşüş hareketi başladı. Ons altındaki düşüşten etkilenen gram altın fiyatı 2900 lira olan kritik seviyenin de altına sarktı.

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Son haftalarda ABD’den gelen ekonomik veriler sonrasında Fed’in ilerleyen süreçte agresif faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik beklentilerin artması altında baskı yarattı.

Yurt içi piyasalarda ise borsadaki fiyatlamalar dikkat çekiyor. BIST 100 endeksi 9 bin puan seviyelerinin altına gerilemeye başladı. Özellikle borsadan vergi alınmayacağına yönelik açıklamalar piyasalarda olumlu beklentilere yol açsa da Orta Doğu’daki çatışmalar bölgeye yakın olmamızdan dolayı BIST 100 endeksini negatif etkiliyor.

Peki borsa ve altındaki düşüş sonrası piyasada beklentiler neler? Altın yeniden yükselişe geçer mi? Ekonomist Hikmet Baydar, milliyet.com.tr’ye yaptığı açıklamalarda ‘gram altında çok önemli bir seviye var’ diyerek rakam verdi.

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Ekonomist Hikmet Baydar’ın açıklamaları şu şekilde: “Jeopolitik riskler, Fed faiz indirimlerinin ardından altının hızlı bir şekilde yükselmesi sonrasında piyasa şunu gördü: Petrol gibi Körfez’de üretimi yüksek olan ürünlerde de fiyat artışları söz konusu oldu ve petrol fiyatları 70’li seviyelerden 80 dolarlara çıktı.

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Bu şu anlama da geliyor: Petrol fiyatlarındaki artış enerji fiyatlarını yukarı çekeceği için enflasyonla mücadelede ABD’yi zor durumda bırakabilir. Enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesine yol açabilir. Bu da önümüzdeki dönemde faiz indirimleriyle ilgili beklentiyi zora sokar. Böyle bir ortamda ister istemez portföy yöneticileri bir miktar nakde dönerek gelecekteki dalgalanmalara karşı gerek maliyetlerini düşürme gerekse fırsatları değerlendirmek için kaynak yaratıyor olabilir.

‘2591 DOLAR ÖNEMLİ DESTEK SEVİYESİ’

Ons altına baktığımızda 3-4 gündür aşağı sinyalleri var. Burada önemli destek 2591 dolar seviyeleridir. Ons altının bu seviyelere kadar düşme ihtimali var.

‘GRAM ALTINDA ÇOK ÖNEMLİ BİR SEVİYE VAR’

Gram altında da yön buna paralel aşağı olabilir. Şu anda ons altın 3-4 gündür teknik olarak aşağı sinyalleri veriyor, buna bağlı olarak gram altında da aşağı sinyalleri var. Gram altında çok önemli bir pivot seviye var. Eğer gram altın bu seviyeye inerse ayı piyasası görülebilir. Burada pivot seviyenin 2769 lirada olduğunu görüyoruz. Gram altında ara destek 2830 liradır. Gram altında 2830 liraya kadar dalgalanma ihtimali yüksek.

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YATIRIMCILAR MERAK EDİYOR! YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇER Mİ?

Eğer petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenme söz konusu olursa enflasyona yönelik kaygılarda azalma olacağından önümüzdeki süreç içerisinde altında tekrar toparlanma görebiliriz.

ALTINDA KALICI DÜŞÜŞÜ ENGELLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖR!

Körfez’de savaşın yayılması altında kalıcı düşüşü engelleyen en önemli faktör. Körfez’de savaşın durulması altında satışı beraberinde getirebilir. Şimdilik enflasyon kaygıları, Fed faiz indiriminin devam etmeyeceği korkularıyla önümüzdeki dönem içerisinde altında yukarı yönlü hareketlenmeler yönünü dalgalanmaya bırakabilir. Altında çok büyük bir düşüş beklemiyoruz. Ons altının 2591 dolar seviyelerine kadar düşme ihtimali var. Piyasa yönünü bulmaya çalışacaktır.

BORSA İÇİN RAKAM VERİLDİ: ‘AŞAĞI YÖNLÜ RİSK VAR’

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Borsada orta vadede aşağı sinyalleri var. Bu sinyaller bozulmadan yukarı yönlü bir şey söylemek mümkün değil. Şu anda önemli bir destekten seviyesi görülüyor. 8 bin 796 puan seviyesine kadar düşme ihtimali var. Ancak yukarı sinyallerinin gelmesi için endeksin tekrar 9 bin 867 seviyelerine kadar yükselmesi lazım. Şimdilik jeopolitik risklerin etkisiyle borsada aşağı yönlü bir yapı var. Borsanın 8 bin 796 puan seviyelerine kadar gelme ihtimali yüksek.”