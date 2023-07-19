Gram altında tüm zamanların rekoru

ABD’den gelen ekonomik gelişmeler para ve emtia piyasalarını hareketlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve enflasyonun 12’nci ayda da üst üste düşüş göstermesinin etkisiyle birlikte ons altın fiyatı yükselişe geçmişti.

ABD VERİLERİ PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

Geçtiğimiz gün ise ABD perakende satış rakamları ve sanayi üretiminin düşüş göstermesinin etkisiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temmuz ayındaki toplantısında faizi son kez artıracağı ve sonraki süreç için beklemeye geçeceğine yönelik beklentiler kuvvetlendi.

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Piyasalarda fiyatlanan bu gelişmenin etkisiyle birlikte ons altın 1984 dolara kadar yükselerek neredeyse 2 ayın zirvesine yaklaştı. Ons altın en son 24 Mayıs tarihinde 1985 doları görmüştü.

GRAM ALTIN DÜN 1700 LİRAYI AŞTI

Geçtiğimiz güne 1655 liradan başlayan gram altın yurt içinde döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket ve ons altındaki yükselişin etkisiyle birlikte 1700 lirayı aştı. 1718 liraya kadar yükselen gram altın günü 1712 liradan kapattı.

ONS ALTINDA BUGÜN SON DURUM NE?

Bugüne 1978 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1974 dolar, en yüksek ise 1979 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Haftanın üçüncü işlem gününe 1710 liradan başlayan gram altın 1734 lirayı görerek yeni bir rekor kırdı. Gram altın şu dakikalarda 1712 liradan işlem görürken, gün içerisinde en düşük 1705 lira seviyesi test edildi.