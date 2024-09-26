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Gram altında tüm zamanların rekoru

Altın yatırımcıları fiyatlardaki değişimi merakla takip ediyor. Dün ons altın ve gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Bugün öğleye doğru gram ve ons altın yeniden hareketlendi. İşte fiyatlara dair son durum...

26.09.2024 - 13:03 | | UZMANPARA
Gram altında tüm zamanların rekoru

ABD’nin para politikasını gevşetmeye başlaması para ve emtia piyasalarını hareketlendirdi. ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta 50 baz puanlık sürpriz bir faiz indirimi yaptı. Bu gelişme sonrasında altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya başladı. 

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Geçtiğimiz gün ons altın 2670 dolar, gram altın 2931 lira seviyesini test ederek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Ons altın günü 2657 dolardan, gram altın 2916 liradan kapattı. 

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE? 

Haftanın dördüncü işlem gününe 2657 dolardan başlayan ons altın 2685 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ons altında gün içerisinde en düşük 2655 dolar seviyesi görüldü.

Güne 2915 liradan başlayan gram altın 2949 lira ile yeni bir rekora imza attı. Gram altında gün içerisinde en düşük 2907 lira seviyesi test edildi. 

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