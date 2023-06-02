Gram altında yeni rekor

Hafta sonu ABD Başkanı Joe Biden borç limiti görüşmelerinde prensipte anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Kritik gelişme sonrası piyasalarda gözler anlaşmanın nihai sonuca ne zaman ulaşacağındaydı.

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ABD'DE BORÇ LİMİTİ TASARISI SENATO'DAN GEÇTİ

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin ardından Senato'da Başkan Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin vardıkları uzlaşma ile hazırlanan ve federal borçlanma tavanının 2 yıl süre ile askıya alınmasını öngören tasarıya onay verdi.

Tasarı yasalaşması için Başkan Biden'ın imzasına sunulacak.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Yeni günde ons altın 1981 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1974 dolar, en yüksek 1983 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın bugün 1345 liraya kadar çıkarak yeni bir rekora imza attı. Gram altın şu dakikalarda 1331 liradan işlem görüyor.