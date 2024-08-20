Gram altında yeni rekor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamalar piyasaları hareketlendirmeye devam ediyor.

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Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu haftaki açıklamasında faiz oranlarını düşürmeye başlamaya hazır olduklarının sinyalini vermesi beklenirken, küresel borsalarda pozitif fiyatlamalar dikkat çekiyor.

ONS ALTINDA YENİ REKOR

Pazartesi günü 2509 dolar ile rekor kıran ons altın bugün tarihi zirve seviyeyi test etti. Ons altın 2531 dolar seviyesine kadar yükseldi. Gün içerisinde en düşük 2497 dolar seviyesi görüldü.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

Dün 2720 lira ile tarihi zirveyi test eden gram altın bugün 2756 lira ile rekor tazeledi. Gün içerisinde en düşük 2709 lira seviyesi test edildi.