Grayscale Bitcoin Trust sermaye girişi sağladı
Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) ABD'de Bitcoin spot ETF'lerine izin verildiği 11 Ocak'tan bu yana ilk kez sermaye girişi sağladı.
07.05.2024 - 09:02 | | Foreks Haber
Bloomberg tarafından derlenen verilere göre 18,1 milyar dolarlık GBTC, 3 Mayıs'ta yaklaşık 63 milyon dolar aldı. ETF, bir tröstten dönüştürüldüğünden bu yana yaklaşık 17,4 milyar dolarlık net çıkış yaşamıştı. GBTC %1,5 oranında yönetim ücreti alırken, emsallerinin büyük bir kısmı %0,3'ün altında ücret alıyor.
Haberin Devamı
Vident Investment Advisory'nin Başkanı Amrita Nandakumar, "Gelgit çıkışlardan girişlere döndüğüne göre, bence ileride akışların hangi yöne gideceğini tahmin etmek daha zor olacak. Bunun Bitcoin fiyatına ne kadar bağlı olduğunu ya da Bitcoin ETF'lerini ihraç eden diğer şirketlerin Grayscale yatırımcılarını çekmek için neler yaptığına ne kadar bağlı olduğunu merak ediyorum" dedi.