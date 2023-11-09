Grayscale'nin Bitcoin ETF görüşmeleri sürüyor

Grayscale Investments CEO'su Michael Sonnenshein, bir spot Bitcoin ETF'si başlatma konusunda SEC ile görüştüklerini söyledi. Sonnenshein, Grayscale'nin daha fazla yasal işlem yapmayı göz ardı etmeyeceğini belirtti. SEC ile herhangi bir zaman çizelgesinin görüşülmediğini ifade etti.

Haberin Devamı

Grayscale CEO'su açıklamasında SEC'in Bitcoin spot ETF ihracı için yapılan 12 başvurunun tamamına yeşil ışık yakabileceği yönünde herhangi bir söz duymadıklarını da belirtti.

Sonnenshein, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada SEC'in BlackRock ve ARK Invest gibi ihraççılara spot Bitcoin fiyatlarına doğrudan maruz kalma imkanı sunan ETF'ler listeleme yetkisini ne zaman verebileceğini açıklamadığını söyledi. Grayscale'nin patronu, SEC'in başvurusunu reddetmesi halinde firmanın dava açabileceğini de sözlerine ekledi.