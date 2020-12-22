Gümrük Birliği Nedir, Görevleri Nelerdir?

Gümrük birliği vergisi, ülkemizde kullanılan ve düzenlemelere yer verilen bir vergi türüdür.



Gümrük Birliği Vergisi Nedir?



Gümrük Birliği’nin tamamlanması ile Türkiye ile AB arasındaki sanayi ürünlerinin ticaretindeki gümrük vergileri, eş etkili tedbirler kaldırılması ve miktar kısıtlamaları Türkiye üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi uygulamasına geçilmiştir.



Bunun tek istisnası olarak da 1996 yılında başlayan ve 2000 yılının sonuna kadar süren beş yıllık geçiş dönemi boyunca ayakkabılar, otomobiller, deri mamuller ve mobilyalar gibi kısıtlı sayıdaki hassas ürün için üçüncü ülkelere karşı Ortak Gümrük Tarifesi (OGT) daha yüksek gümrük vergileri belirlenmiştir.



Gümrük birliği, taraf olan ülkelerin aralarındaki ticaretin her çeşit ve eş değer vergi türlerinden muaf olarak gerçekleştirilebildiği ve tarafların birlik dışında kalan ülkelere yönelik olarak da ortak gümrük tarifesini benimsedikleri ekonomik bir entegrasyon modelidir.



Gümrük Birliği Görevleri Nelerdir?



Ankara anlaşmasında Türkiye’nin Avrupa ekonomik topluluğuna entegrasyonu için ortaya atılmış olan üç dönemin sonuncusu olan son dönemde Türkiye ile topluluk arasında bir gümrük birliği olarak tesis edildi. Ortaklık Konseyinin 6 Mart 1995 tarihinde yapılan toplantıda alınan "Gümrük Birliği Kararı" Gümrük Birliği'nin son döneminin uygulamaya konulmasına ilişkili şartları ortaya koyuyor.



Katma protokolde 22 yıllık Geçiş dönemi, 1 Ocak 1996 tarihinde son bularak Türkiye’nin AB sürecine katılma döneminde ise son aşamaya gelinmiştir. Sadece malların serbest dolaşımına değil de rekabet politikasında fikri ve sinai mülkiyet hakları gibi alanlarda da Topluluk mevzuatına uyum yükümlülüğü ortaya çıkmıştır.